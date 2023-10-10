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РФ вывела в Черное море 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 "калибров"

10 октября, 2023 вторник
10:24
Война с Россией

По состоянию на утро вторника, 10 октября, россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя с общим залпом до 8 "калибров"

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

Указано, что из-за сильного шторма россияне завели свою корабельную группировку в пункты базирования.

"Но 2 вражеских подводных ракетоносителя, снаряжение которых до 8 ракет типа "Калибр" продолжают боевое дежурство и держат уровень ракетной угрозы достаточно высоким", - говорится в сообщении.

  • 9 октября РФ выводила в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп достигал 4 ракет.
Украина
Россия
російська армія
окупанти
ракетний удар
Чорное море
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