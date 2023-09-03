РФ вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
В воскресенье, 3 сентября, российская армия вывела в Черное море на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М". На нем находятся 8 "калибров"
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"В Черное море враг вывел на боевое дежурство малый ракетный корабль проекта "Буян-М", снаряжение которого составляет 8 "калибров", - говорится в сообщении.
Уровень ракетной угрозы по всей территории Украины оценен как высокий.
- На утро субботы, 2 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находились семь вражеских кораблей. Вместо этого ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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