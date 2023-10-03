РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 3 корабля: есть ли среди них ракетоносители
По состоянию на утро вторника, 3 октября, россияне на боевом дежурстве в Черном море удерживают три корабля: ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском и Средиземном морях находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносители "калибров" среди них отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому каналу к Азовскому морю совершили 29 судов, из них 4 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершил 21 судно, из них 11 – в направлении пролива Босфор.
- 30 сентября российские оккупанты удерживали на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей. Среди них были 2 ракетоносителя с 14 "калибрами".
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