РФ высылает шведских дипломатов и закрывает генконсульство

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Россия вызвала посла Швеции в РФ Малену Мард, которой сообщила, что с учетом проводимого Швецией по отношению к РФ конфронтационного курса российская сторона решила с 1 сентября прекратить деятельность Генерального консульства РФ в шведском городе Гетеборг. Россия же решила отозвать свое согласие на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

В российском МИД назвали "откровенно враждебным шагом" со стороны Стокгольма выдворение пяти сотрудников посольства России в Стокгольме.

"Эти действия шведских властей еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые достигли беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрерывной русофобской кампании в Швеции", — заявили в российском МИД.

Кроме того, РФ объявила персонами нон решетки пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Им приказали покинуть Россию "в такие же сроки, как были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников".