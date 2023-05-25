РФ высылает шведских дипломатов и закрывает генконсульство
В российском МИДе заявили, что закрывают свое генконсульство в Швеции и в то же время прекращают деятельность шведского генконсульства в РФ. Кроме того, Москва вышлет пятерых дипломатов этой страны из-за "непрерывной русофобской кампании в Швеции"
Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Россия вызвала посла Швеции в РФ Малену Мард, которой сообщила, что с учетом проводимого Швецией по отношению к РФ конфронтационного курса российская сторона решила с 1 сентября прекратить деятельность Генерального консульства РФ в шведском городе Гетеборг. Россия же решила отозвать свое согласие на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.
В российском МИД назвали "откровенно враждебным шагом" со стороны Стокгольма выдворение пяти сотрудников посольства России в Стокгольме.
"Эти действия шведских властей еще больше усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые достигли беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрерывной русофобской кампании в Швеции", — заявили в российском МИД.
Кроме того, РФ объявила персонами нон решетки пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Им приказали покинуть Россию "в такие же сроки, как были отведены шведскими властями для отъезда наших сотрудников".
- В субботу, 22 апреля 2023 года, Берлин принял решение о массовом выслании российских дипломатов.
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