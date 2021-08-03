РФ высылает дипломата Эстонии
Сотруднику эстонской дипмиссии приказали в недельный срок покинуть территорию России
Об этом говорится на сайте МИДа России.
Россия заявила, что высылает дипломата на основе принципа взаимности. 15 июля Эстония выслала россиянина.
"Наши обращения не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил сотрудника посольства России в Эстонии персоной нон грата. В связи с этим посол Эстонии в России М. Лейдре был вызван в Министерство иностранных дел России. Он получил решительный протест и ноту, в которой отмечалось, что на основе принципа взаимности persona non grata объявлен сотрудник посольства Эстонии в Москве, которому было приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение недели ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте за якобы шпионаж
- На следующий день его объявили персоной нон грата
- В ответ на это Эстония выдворила российского дипломата
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