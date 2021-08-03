РФ высылает дипломата Эстонии

Об этом говорится на сайте МИДа России.



Россия заявила, что высылает дипломата на основе принципа взаимности. 15 июля Эстония выслала россиянина.



"Наши обращения не были услышаны, и 15 июля МИД Эстонии объявил сотрудника посольства России в Эстонии персоной нон грата. В связи с этим посол Эстонии в России М. Лейдре был вызван в Министерство иностранных дел России. Он получил решительный протест и ноту, в которой отмечалось, что на основе принципа взаимности persona non grata объявлен сотрудник посольства Эстонии в Москве, которому было приказано покинуть территорию Российской Федерации в течение недели ", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте за якобы шпионаж

На следующий день его объявили персоной нон грата

В ответ на это Эстония выдворила российского дипломата