РФ высылает 45 работников посольства Польши
Россия выслала 45 сотрудников посольства и консульства Польши
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на МИД России.
В министерстве заявили, что сотрудники были объявлены "персонами нон грата" в ответ на высылку Варшавой российских дипломатов из Польши в прошлом месяце.
В марте МИД Польши заявил, что 45 российским дипломатам было приказано покинуть страну из-за подозрения в работе на российскую разведку. Россия утверждала, что эти обвинения были безосновательными.
Решение Польши выслать дипломатов было принято после подобных решений в трех балтийских странах: Латвии, Эстонии и Литве, которые выслали в общем 10 российских дипломатов.
Напомним, за последние шесть недель страны ЕС попросили около 400 российских дипломатов покинуть свои должности. Американские и европейские чиновники считают, что высылка российских "дипломатов" из стран ЕС может серьезно нарушить или разрушить работу разведки Кремля.
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