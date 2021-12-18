РФ вышла из соглашения об открытом небе
Российская Федерация с 18 декабря прекратила участие в Договоре об открытом небе
Об этом сообщает РБК.
В июне 2021 года МИД России предупредил об этом остальные страны - участницы договора.
"Этот шаг подразумевает выход и из группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь", - говорилось в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия якобы "несмотря на многочисленные нарушения соглашения со стороны США и их союзников делала все возможное для сохранения соглашения".
Договор по открытому небу (ДОН) — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе США, РФ и Украины.
Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами посредством усовершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.
- 22 мая 2020 г. президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия .
- 22 ноября 2020 США официально вышли из Договора об открытом небе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.52Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное