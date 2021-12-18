РФ вышла из соглашения об открытом небе

Об этом сообщает РБК.

В июне 2021 года МИД России предупредил об этом остальные страны - участницы договора.

"Этот шаг подразумевает выход и из группы государств-участников, включающей нашу страну и Беларусь", - говорилось в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия якобы "несмотря на многочисленные нарушения соглашения со стороны США и их союзников делала все возможное для сохранения соглашения".

Договор по открытому небу (ДОН) — многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе США, РФ и Украины.

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами посредством усовершенствования механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями.

22 мая 2020 г. президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия .

22 ноября 2020 США официально вышли из Договора об открытом небе.