РФ выразила протест Японии из-за решения передать Украине технику
Министерство иностранных дел России выразило протест послу Японии в Москве Тоэхису Кодзуки в связи с решением Токио передать Украине технику Сухопутных сил самообороны
Об этом сообщает NHK.
Стало известно, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что реализация планов японской стороны о направлении Украине около 100 грузовиков и другой небоевой техники из состава Сухопутных сил приведет к эскалации боевых действий и увеличению жертв, а саму помощь Москва квалифицирует как "военную технику".
В МИД РФ предупредили Японию о "серьезных последствиях" и сказали, что двусторонние отношения "будут загнаны в опасный тупик".
Посольство Японии в Москве также сообщило, что посол Кодзуки опроверг подобные заявления россиян.
Кроме этого, он подчеркнул, что именно Россия повлекла нынешние обстоятельства, разрешив неспровоцированную агрессию против Украины, и что ее попытки увести от себя вину неприемлемы.
- 9 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кишидой ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Токио выделит около $5 млн. помощи.
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