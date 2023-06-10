РФ выразила протест Японии из-за решения передать Украине технику

Об этом сообщает NHK.

Стало известно, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что реализация планов японской стороны о направлении Украине около 100 грузовиков и другой небоевой техники из состава Сухопутных сил приведет к эскалации боевых действий и увеличению жертв, а саму помощь Москва квалифицирует как "военную технику".

В МИД РФ предупредили Японию о "серьезных последствиях" и сказали, что двусторонние отношения "будут загнаны в опасный тупик".

Посольство Японии в Москве также сообщило, что посол Кодзуки опроверг подобные заявления россиян.

Кроме этого, он подчеркнул, что именно Россия повлекла нынешние обстоятельства, разрешив неспровоцированную агрессию против Украины, и что ее попытки увести от себя вину неприемлемы.