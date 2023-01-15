РФ выпустила только половину из подготовленных "Калибров", может ударить еще, - ОК "Юг"

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки", - отметила Гуменюк.

Читайте также: В течение 14 января из-за вооруженной агрессии РФ погибли 26 человек, 81 украинец получил ранения

В частности, по ее словам, если перед атакой в Черном море находился запас в количестве 36 ракет, то около половины россияне использовали во время массированного обстрела. Остальные ракеты до сих пор расположены на ракетоносителях, которые остаются на боевом дежурстве.

"Нужно понимать, что они ( ракеты - ред. ) еще могут быть применены", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.

Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.

14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.

В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.

14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.

В Марганецкой общеине атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.

14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого есть погибший и раненый.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb