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РФ выпустила "советчик участникам СВО", где призывает российских военных не доверять местным жителям

29 мартa, 2023 среда
13:59
война с Россией

Россияне создали новый "советчик участникам СВО", где одним из пунктов является избегание контактов с местными жителями, потому что "сдадут позиции"

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Оккупационное руководство четко признает, что они враги и никакого "добровольного присоединения" или "освобождения" не существует, поэтому советует своим солдатам не общаться с местными", - отметили в ЦНС.

Да, российские захватчики рекомендуют своим солдатам избегать контактов с местными жителями на временно оккупированных территориях, ведь они "сдают позиции".

"Это очень контрастирует с заявлениями об "освобождении" украинцев и "встрече освободителей" с цветами, которые так активно продвигается российской пропагандой", - добавили в Центре.

  • Напомним, в прошлом году в России выпустили новые указания относительно того, как называть Вооруженные Силы Украины, наши власти, диверсии на оккупированных территориях, а также их мобилизованные.
Украина
Россия
оккупированные территории
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