Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Оккупационное руководство четко признает, что они враги и никакого "добровольного присоединения" или "освобождения" не существует, поэтому советует своим солдатам не общаться с местными", - отметили в ЦНС.

Да, российские захватчики рекомендуют своим солдатам избегать контактов с местными жителями на временно оккупированных территориях, ведь они "сдают позиции".

"Это очень контрастирует с заявлениями об "освобождении" украинцев и "встрече освободителей" с цветами, которые так активно продвигается российской пропагандой", - добавили в Центре.