Об этом в эфире телемарафона 9 ноября сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Более четырехсот БПЛА уже нанесли удары по Украине, большинство - уничтожено Силами обороны", - сказал он.

По словам Игната, украинская ПВО уничтожает все больше беспилотников.

На ремарку ведущего, что количество атак иранскими БПЛА в последнее время несколько снизилось, представитель Воздушных сил отметил, что на использование этого вида оружия влияет и его наличие, и подготовка, и транспортировка, и погодные условия.

Воздушные силы ВСУ с начала суток 9 ноября уничтожили пять "шахедов" и один "Орлан-10".

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