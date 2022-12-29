Об этом пишет в твиттере заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Более 120 ракет, запущенных "злым русским миром", чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и массово убить гражданское население", - пишет Подоляк.

Также заместитель главы Офиса президента Украины написал: "Ждем дальнейших предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантии безопасности для РФ" и нежелательности провокаций".

Около восьми часов утра 29 декабря в Кривом Роге превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работают украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.

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