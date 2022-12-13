Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Он отметил, что всю ночь россияне обстреливали три общины Никопольского района области из "градов" и тяжелой артиллерии. Под удары попали Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Погибших и раненых нет.

В самом Никополе изуродовано с десяток многоэтажек и частных домов. Также повреждены хозяйственные постройки, админздания, магазин и линии электропередачи. В результате обстрела в городе загорелся пожар, который уже укротили спасатели.

В Красногригорьевской общине разрушения получили более 10 частных домов и хозяйственных сооружений. Повреждены электросети. Также российский снаряд уничтожил легковой автомобиль и гараж.

В Марганецком обществе уточняется информация о последствиях атаки.

В ночь на 13 декабря российские войска обстреляли Купянск, в результате чего мужчина получил ранения и разрушил двухэтажное админздание.