РФ выпустила по Никопольщине более 50 снарядов: повреждены десятки домов, админздания и линии электропередачи
В ночь на 13 декабря оккупанты семь раз обстреляли Никопольщину, в результате чего повреждения получили десятки жилых домов, админздания и линии электропередачи
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Он отметил, что всю ночь россияне обстреливали три общины Никопольского района области из "градов" и тяжелой артиллерии. Под удары попали Никопольская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Погибших и раненых нет.
В самом Никополе изуродовано с десяток многоэтажек и частных домов. Также повреждены хозяйственные постройки, админздания, магазин и линии электропередачи. В результате обстрела в городе загорелся пожар, который уже укротили спасатели.
В Красногригорьевской общине разрушения получили более 10 частных домов и хозяйственных сооружений. Повреждены электросети. Также российский снаряд уничтожил легковой автомобиль и гараж.
В Марганецком обществе уточняется информация о последствиях атаки.
- В ночь на 13 декабря российские войска обстреляли Купянск, в результате чего мужчина получил ранения и разрушил двухэтажное админздание.
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