РФ выпустила по Николаеву шесть ракет С-300
Утром субботы, 9 июля 2022 года, оккупанты обстреляли Николаев
Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил в Telegram .
По его словам, жертв нет.
"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ!", - отметил руководитель области.
- Утром 9 июля россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня.
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