Об этом глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил в Telegram .

По его словам, жертв нет.

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь об орках после работы наших ВСУ!", - отметил руководитель области.

Утром 9 июля россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

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