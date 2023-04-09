РФ выпустила по Херсонщине 495 снарядов, повреждены дома, линия электропередачи, судозавод и зернотерминал
В течение суток 8 апреля Россия 71 раз обстреляла Херсонщину, поражены жилые кварталы Херсона, судозавод и зерновой терминал Бериславского района
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
За сутки 8 апреля российская армия произвела 71 обстрел Херсонщины, выпустив 495 снарядов, 23 из них попали в областной центр.
"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередачи; территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района", - подтвердили в ОВА.
Отмечается, что люди в результате атак не пострадали.
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