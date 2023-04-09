Об этом проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За сутки 8 апреля российская армия произвела 71 обстрел Херсонщины, выпустив 495 снарядов, 23 из них попали в областной центр.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; линию электропередачи; территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района", - подтвердили в ОВА.

Отмечается, что люди в результате атак не пострадали.