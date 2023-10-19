РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины
Российские террористы в четверг, 19 октября, атаковали Херсонщину из авиации: оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины", – написал он.
По словам Прокудина, 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму. У нее также диагностировали огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Кроме нее, в больницу доставили 55-летнюю женщину с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.
Глава ОВА отметил, что в Бериславе также повреждены служебные автомобили.
"Еще две УАБ (управляемые авиационные бомбы, - ред.) попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются", - добавил он.
- В тот же день РФ нанесла удар по Херсону. Из-за попадания пострадали не менее трех мирных жителей.
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