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РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины

19 октября, 2023 четверг
18:04
Война с Россией

Российские террористы в четверг, 19 октября, атаковали Херсонщину из авиации: оккупанты выпустили по Бериславу десять авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины", – написал он.

По словам Прокудина, 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму. У нее также диагностировали огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Кроме нее, в больницу доставили 55-летнюю женщину с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.

Глава ОВА отметил, что в Бериславе также повреждены служебные автомобили.

"Еще две УАБ (управляемые авиационные бомбы, - ред.) попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются", - добавил он.

  • В тот же день РФ нанесла удар по Херсону. Из-за попадания пострадали не менее трех мирных жителей.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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