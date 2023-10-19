РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По Бериславу враг выпустил 10 авиабомб. Травмы получили две женщины", – написал он.

По словам Прокудина, 68-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму. У нее также диагностировали огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Кроме нее, в больницу доставили 55-летнюю женщину с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой.

Глава ОВА отметил, что в Бериславе также повреждены служебные автомобили.

"Еще две УАБ (управляемые авиационные бомбы, - ред.) попали по селу Веселое. Последствия этого удара выясняются", - добавил он.