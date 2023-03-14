Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Враг нанес ракетный удар по Одесчине с применением тактической авиации", - пишет спикер.

Сообщается, что с Черного моря самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты. Вероятно, это были Х-31П.

Российские ракеты сбили украинские силы противовоздушной обороны над акваторией.

Обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни", - добавил Назаров.