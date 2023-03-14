РФ выпустила четыре противорадиолокационные ракеты по Одесчине: ПВО их сбила, поврежден детсад и дома
14 марта военные РФ из самолетов в направлении Одесчины выпустили четыре противорадиолокационные ракеты. Их сбила украинская ПВО, поврежден детский сад и дома
Об этом сообщает спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"Враг нанес ракетный удар по Одесчине с применением тактической авиации", - пишет спикер.
Сообщается, что с Черного моря самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты. Вероятно, это были Х-31П.
Российские ракеты сбили украинские силы противовоздушной обороны над акваторией.
Обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.
Среди мирных жителей никто не пострадал.
"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни", - добавил Назаров.
- С 1 марта на территории Одесчины введен комендантский час с 00:00 до 05:00.
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