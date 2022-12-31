РФ выпустила более 20 крылатых ракет по Украине: силам ПВО удалось сбить 12

Об этом сообщил 31 декабря у себя в facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Сегодня государство-террорист РФ вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны", - написал он.

Предварительно противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.