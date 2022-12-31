РФ выпустила более 20 крылатых ракет по Украине: силам ПВО удалось сбить 12
Силами и средствами украинской противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей
Об этом сообщил 31 декабря у себя в facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Сегодня государство-террорист РФ вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны", - написал он.
Предварительно противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
- В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
- Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.
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