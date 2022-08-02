РФ выпустила 8 крылатых ракет из района Каспийского моря, 7 из них сбила украинская ПВО, - Воздушные силы ВСУ

Об этом сообщили в telegram Воздушных сил ВС Украины.

Известно, что 2 августа около 17 часов оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

Семь из восьми ракет сбила противовоздушная оборона Воздушных Сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одну истребитель авиации Воздушных Сил.

"К сожалению, есть одно попадание на Львовщине - поражен зенитный ракетный комплекс. Ущерб и пострадавшие уточняются", - сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Во вторник, 2 августа, украинская противовоздушная оборона сбила 2 ракеты над Винницкой областью

2 августа Генштаб сообщил , что российские оккупационные войска имеют частичный успех на направлениях Возрождения – Кодема и Донецк – Пески.

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