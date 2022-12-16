РФ выпустила 60 ракет по территории Украины
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в пятницу, 16 декабря, Россия выпустила по территории Украины 60 ракет
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что по состоянию на 11:00 известно о том, что летели ракеты Х-555, Х-101 – их запускали из Ту-95. Также по территории Украины были выпущены "калибры". Кроме того, из зенитно-ракетного комплекса С-300 и Ту-22М3 были выпущены ракеты Х-22.
Также спикер командования Воздушных сил отметил, что в небе над Украиной была замечена работа Миг-31К, которая является носителем "кинжалов". Работали также Су-35, выпустившие ракеты Х-59.
"Ну и ждем результатов ПВО. Она сработала неплохо. Результаты сообщим позже", - добавил Игнат.
Также в комментарии "Общественному" он уточнил , что сегодня кафиры впервые запускали Ту-95 из Энгельса. По его словам, россияне использовали все, что у них было, кроме дронов.
"Дронов не было, однако россияне применяли все, что у них было кроме дронов. Поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31. Особенности как таковой не было, однако впервые запускали ТУ 95 из Энгельса. Раньше такого не было", – отметил Игнат.
- Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.
- Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.
- Также во время массовой ракетной атаки российских кафиров по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.
- В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.
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