РФ выпустила 60 ракет по территории Украины

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что по состоянию на 11:00 известно о том, что летели ракеты Х-555, Х-101 – их запускали из Ту-95. Также по территории Украины были выпущены "калибры". Кроме того, из зенитно-ракетного комплекса С-300 и Ту-22М3 были выпущены ракеты Х-22.

Также спикер командования Воздушных сил отметил, что в небе над Украиной была замечена работа Миг-31К, которая является носителем "кинжалов". Работали также Су-35, выпустившие ракеты Х-59.

"Ну и ждем результатов ПВО. Она сработала неплохо. Результаты сообщим позже", - добавил Игнат.

Также в комментарии "Общественному" он уточнил , что сегодня кафиры впервые запускали Ту-95 из Энгельса. По его словам, россияне использовали все, что у них было, кроме дронов.

"Дронов не было, однако россияне применяли все, что у них было кроме дронов. Поднимали Ту-95, СУ-35, МИГ-31. Особенности как таковой не было, однако впервые запускали ТУ 95 из Энгельса. Раньше такого не было", – отметил Игнат.

Во время воздушной тревоги 16 декабря во всех областях Украины в ряде регионов сообщили о работе ПВО, в Харькове оккупанты ударили по критической инфраструктуре.

Утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог. Известно, что снаряд попал в жилой дом, под завалами могут оказаться люди.

Также во время массовой ракетной атаки российских кафиров по Украине в Запорожье зафиксировали попадание около 12 ракет врага.

В результате массированных обстрелов 16 декабря повреждены энергообъекты и на Востоке, и на Юге Украины.