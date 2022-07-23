РФ выпустила 13 ракет по военному аэродрому и железной дороге в Кировоградской области, есть погибшие и раненые
В субботу, 23 июля, россияне совершили массированный ракетный обстрел Кировоградской области и попали в военный аэродром "Канатово" и объект Укрзализныци, погибшие и раненые
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Аркадий Райкович в telegram .
"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет - восемь ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения", - написал Райкович.
Он добавил, что без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.
- 23 июля утром Аркадий Райкович сообщил, что в Кропивницком были слышны взрывы .
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