Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Аркадий Райкович в telegram .

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет - восемь ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3. Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". Есть погибшие и раненые. На месте работают спасательные и пиротехнические подразделения", - написал Райкович.

Он добавил, что без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.

23 июля утром Аркадий Райкович сообщил, что в Кропивницком были слышны взрывы .

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