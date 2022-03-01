РФ выплатит семьям погибших в войне против Украины оккупантов по 11 тыс. рублей

Об этом информирует Верховная Рада Украины .



"Минобороны РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне против Украины", - говорится в сообщении.



По нынешнему курсу, 11 тыс. рублей – это $50.

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