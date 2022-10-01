РФ вынуждена отправить на войну курсантов военных училищ из-за нехватки кадров, - Генштаб ВСУ
Оккупанты вынуждены преждевременно отправить на войну против Украины курсантов военных училищ из-за нехватки кадров, прежде всего офицерских
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
В Тюменском военном училище досрочно проведут выпуск курсантов, а выпускников планируют отправить на первичные офицерские должности в воинские части, комплектующие мобилизационным резервом. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для подготовки полков мобилизационного резерва, которая проходит на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.
Для этих подразделений мероприятия подготовки и согласования планируют проводить менее месяца, а затем курсантов собираются отправить на войну против Украины.
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