РФ выгоняет временную поверенную в делах Латвии из-за снижения уровня дипотношений

Об этом сообщает МИД РФ.

Данное решение является ответом на решение Риги снизить уровень дипломатических отношений.

В российском МИДе также обвинили Латвию в "тотальной русофобии", а также вспомнили "полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование соотечественников".

В РФ традиционно заявили, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии".

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.

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