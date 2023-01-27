РФ выгоняет временную поверенную в делах Латвии из-за снижения уровня дипотношений
Министерство иностранных дел России обязало временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку покинуть территорию страны в течение двух недель
Об этом сообщает МИД РФ.
Данное решение является ответом на решение Риги снизить уровень дипломатических отношений.
В российском МИДе также обвинили Латвию в "тотальной русофобии", а также вспомнили "полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование соотечественников".
В РФ традиционно заявили, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии".
- Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное