"РФ выгодно, чтобы Украина сделала то, чего хотел Путин": евродепутат от Литвы заявила, что за делом Порошенко следят в Европарламенте
Депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в Европарламенте наблюдают за делом против пятого президента Украины Петра Порошенко о государственной измене
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Я надеюсь, что Украина – это правовое государство и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин", - сказала Юкнявичене.
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Евродепутат также предостерегла Украину от действий, которые вызвали бы у иностранных партнеров "дополнительные вопросы".
"Меня волнует не только то, что происходит за пределами Украины – против Украины, против Запада и против демократии. Но я бы хотела, чтобы Украина так же не давала оснований, чтобы у друзей Украины возникали дополнительные вопросы", - сказала Юкнявичене.
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- Напомним, 20 декабря ДБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ДБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует определение суда о принудительном приводе Порошенко на заседание.
- ДБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
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