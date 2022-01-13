"РФ выгодно, чтобы Украина сделала то, чего хотел Путин": евродепутат от Литвы заявила, что за делом Порошенко следят в Европарламенте

Об этом сообщает Радио Свобода .



"Я надеюсь, что Украина – это правовое государство и преследования не будет. Мы наблюдаем за этим делом, но обвинять Порошенко в государственной измене... у меня был шок, когда я услышала официальные обвинения, потому что я знаю, как все началось, и знаю, какую борьбу ведет путинская пропаганда против Порошенко, и им это было бы очень выгодно, если бы сама Украина сделала то, что хотел сделать Путин", - сказала Юкнявичене.



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Евродепутат также предостерегла Украину от действий, которые вызвали бы у иностранных партнеров "дополнительные вопросы".



"Меня волнует не только то, что происходит за пределами Украины – против Украины, против Запада и против демократии. Но я бы хотела, чтобы Украина так же не давала оснований, чтобы у друзей Украины возникали дополнительные вопросы", - сказала Юкнявичене.



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