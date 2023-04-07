Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Следователи Федеральной службы безопасности Российской Федерации предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу, ранее задержанному в Екатеринбурге и арестовавшему в Москве.

Сам журналист отрицает обвинения.

В ТАСС отметили, что Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Адвокат журналиста Даниил Берман заявил, что представитель защиты обжалует приговор и потребует от следствия ознакомления с материалами.