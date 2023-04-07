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РФ выдвинула журналисту WSJ Гершковичу обвинение в шпионаже, он возразил вину

7 апреля, 2023 пятница
18:48
Мир

Следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, ранее задержанному в Екатеринбурге

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Следователи Федеральной службы безопасности Российской Федерации предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу, ранее задержанному в Екатеринбурге и арестовавшему в Москве.

Сам журналист отрицает обвинения.

В ТАСС отметили, что Лефортовский суд арестовал журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Адвокат журналиста Даниил Берман заявил, что представитель защиты обжалует приговор и потребует от следствия ознакомления с материалами.

  • Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
  • Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
  • Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
Россия
журналисты
ФСБ
США
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