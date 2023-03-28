РФ выделила 360 млн рублей на русские книги во временно оккупированных регионах, где уничтожает украинскую литературу, - ЦНС
Захватчики уничтожают украинскую литературу на временно оккупированных территориях, в то же время власть врага выделяет 360 млн рублей на русские книги и библиотеки
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Рашисты усиливают идеологическое влияние на жителей временно оккупированных регионов юга и востока Украины.
"Россияне продолжают изымать из местных библиотек на временно оккупированных территориях украинские книги и замещают их русской литературой", - пишет ведомство.
В то же время министерство культуры РФ выделило 200 млн рублей на закупку и распространение русских книг, около 120 млн рублей на создание трех модельных библиотек и 40 млн на финансирование подконтрольным оккупантам библиотек.
"Россияне ставят перед собой цель уничтожить украинскую литературу на оккупированной территории. Это характерная черта РФ - уничтожить родной язык, насадить свои правила жизни. Однако следует помнить, что орки около 400 лет пытались уничтожить украинский язык, поскольку язык и культура формируют национальную идентичность каждого народа. Именно поэтому Россия на разных этапах своего существования, от царских времен и до настоящего времени так целенаправленно пытается уничтожать все украинское", - отмечают в ЦНС.
Украинцев на временно оккупированных территориях призывают оставаться сплоченными несмотря на притеснения и продолжать сопротивляться врагу.
Чтобы передавать информацию о ситуации на ВОТ обращайтесь в телеграм-бот сопротивления , СБУ или через форму на сайте ЦНС .
- 24 марта 2022 года в Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях россияне начали изымать книги украинской литературы и истории.
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