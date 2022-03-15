РФ ввела санкции против премьера Канады и еще 313 чиновников
Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо и еще 313 канадским чиновникам
Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.
В список невъездных в Россию канадских чиновников попали премьер-министр Джастин Трюдо, министр иностранных дел Мелани Жоли, министр национальной обороны Анита Ананд и еще 311 чиновников.
"Этот шаг носит вынужденный характер и принят в порядке реакции на враждебные действия нынешнего канадского режима, выходящие за рамки приличий, так долго испытывавший наше терпение", - заявили в министерстве.
Также в российском МИДе обвинили Канаду в "русофобских наскоках".
Напомним, 15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и его сотрудников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное