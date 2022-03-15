РФ ввела санкции против премьера Канады и еще 313 чиновников

Об этом идет речь в заявлении МИД РФ.



В список невъездных в Россию канадских чиновников попали премьер-министр Джастин Трюдо, министр иностранных дел Мелани Жоли, министр национальной обороны Анита Ананд и еще 311 чиновников.



"Этот шаг носит вынужденный характер и принят в порядке реакции на враждебные действия нынешнего канадского режима, выходящие за рамки приличий, так долго испытывавший наше терпение", - заявили в министерстве.



Также в российском МИДе обвинили Канаду в "русофобских наскоках".



Напомним, 15 марта Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и его сотрудников.



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