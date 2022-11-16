РФ ввела санкции против 52 ирландских чиновников за "антироссийскую политику"

Об этом сообщают российские СМИ.

В МИД России заявили, что это ответ на попытки международной изоляции РФ и "антироссийский курс Ирландии".

"Это ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны", - говорится в заявлении МИД РФ,

В санкционный список попали: премьер-министр Ирландии Михал Мартин, его заместитель Лео Варадкар, глава нижней палаты парламента Шон ОʼФорил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

Ранее министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени. заявил, что Ирландия высказалась за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз как страны, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы".

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