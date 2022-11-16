РФ ввела санкции против 52 ирландских чиновников за "антироссийскую политику"
Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против 52 ключевых представителей правительства Ирландии за "антироссийскую политику страны"
Об этом сообщают российские СМИ.
В МИД России заявили, что это ответ на попытки международной изоляции РФ и "антироссийский курс Ирландии".
"Это ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны", - говорится в заявлении МИД РФ,
В санкционный список попали: премьер-министр Ирландии Михал Мартин, его заместитель Лео Варадкар, глава нижней палаты парламента Шон ОʼФорил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.
- Ранее министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени. заявил, что Ирландия высказалась за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз как страны, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное