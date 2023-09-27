РФ ввела на фронт новую армию: разведка Британии объяснила, как это повлияет на ход войны
С середины сентября Россия впервые привлекла части своей новой 25-й общевойсковой армии. Несмотря на это, в течение следующих недель наступательные действия армии РФ на фронте маловероятны
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что новое формирование русской армии начало воевать в Украине с конца августа 2023 года.
По данным британской разведки, подразделения двух из 25 маневровых компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Донецкой.
Минобороны Великобритании добавляет, что с начала вторжения в Украину Россия лишь редко сохраняла свободную группировку армии, которая могла бы стать основой нового крупного наступательного удара.
"Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - отмечают в разведке Британии.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки 26 сентября на фронте произошло 26 боевых столкновений. Однако на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
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