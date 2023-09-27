РФ ввела на фронт новую армию: разведка Британии объяснила, как это повлияет на ход войны

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что новое формирование русской армии начало воевать в Украине с конца августа 2023 года.



По данным британской разведки, подразделения двух из 25 маневровых компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Донецкой.



Минобороны Великобритании добавляет, что с начала вторжения в Украину Россия лишь редко сохраняла свободную группировку армии, которая могла бы стать основой нового крупного наступательного удара.



"Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно", - отмечают в разведке Британии.