Об этом написал председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко в телеграме.

"Враг вновь атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно - пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы", - отметил он.

Юрий Погуляйко призвал волынян не распространять фото и видео с места обстрела в соцсетях.

22 октября в Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света, пострадал человек и был поврежден дом.

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