РФ второй раз за сутки атаковала Волынь: повреждена энергетическая инфраструктура
На Волыни днем 22 октября российские захватчики второй раз за сутки обстреляли объект энергетической инфраструктуры
Об этом написал председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко в телеграме.
"Враг вновь атаковал Волынь. Повторный прилет по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно - пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сейчас работают все соответствующие службы", - отметил он.
Юрий Погуляйко призвал волынян не распространять фото и видео с места обстрела в соцсетях.
- 22 октября в Луцке оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света, пострадал человек и был поврежден дом.
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