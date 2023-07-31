РФ второй раз за день обстреляла Херсон, есть погибший и раненый
Корабельный микрорайон Херсона был обстрелян российскими войсками - погиб 65-летний мирный житель, еще один госпитализирован
Об этом информирует глава ОВА Александр Продукин .
"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу", - пишет глава Херсонщины.
По данным медиков, ранения были настолько серьезными, что они не могли спасти жизнь мужчины и констатировали смерть.
Сообщается, что ранение получил 38-летний херсонец. Он попал в больницу с повреждениями руки и ноги.
Что известно о утренних обстрелах
Также в понедельник утром, 31 июля, российские террористы обстреляли центр Херсона, использовав РСЗО "Град". В результате удара погиб коммунальщик, еще четверо получили ранения.
Во вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте.
Впоследствии стало известно еще о двух раненых работниках коммунального предприятия - мужчинах 46 и 43 года. Раненых госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.
По состоянию на 10:30 количество раненых выросло до четырех. У них минно-взрывные травмы и контузии.
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