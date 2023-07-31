Об этом информирует глава ОВА Александр Продукин .

"Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу", - пишет глава Херсонщины.

По данным медиков, ранения были настолько серьезными, что они не могли спасти жизнь мужчины и констатировали смерть.

Сообщается, что ранение получил 38-летний херсонец. Он попал в больницу с повреждениями руки и ноги.

Что известно о утренних обстрелах

Также в понедельник утром, 31 июля, российские террористы обстреляли центр Херсона, использовав РСЗО "Град". В результате удара погиб коммунальщик, еще четверо получили ранения.

Во вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте.

Впоследствии стало известно еще о двух раненых работниках коммунального предприятия - мужчинах 46 и 43 года. Раненых госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

По состоянию на 10:30 количество раненых выросло до четырех. У них минно-взрывные травмы и контузии.