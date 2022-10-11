Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали три района Днепропетровщины – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате обстрелов повреждены заправка, магазин, жилые дома, линия электропередачи и газопровод. Предварительно пострадавших нет.

На Синельниковщине обстреляли Великомихайловскую общину. Последствия уточняются.

В Криворожском районе россияне накрыли "ураганами" Зеленодольскую общину. В результате вражеского удара в Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

В Кривом Роге из-за ракетных обстрелов 10 октября все еще остаются без света более 4 тыс. семей.

10 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего многие жители города остались без воды и электричества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb