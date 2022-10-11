РФ всю ночь обстреливала три района Днепропетровщины: изуродованы дома, линия электропередачи и газопровод
В ночь на 11 октября оккупанты били по трем районам Днепропетровской области из "градов", "ураганов", "торнадо-с" и тяжелой артиллерии
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Под обстрелы попали три района Днепропетровщины – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате обстрелов повреждены заправка, магазин, жилые дома, линия электропередачи и газопровод. Предварительно пострадавших нет.
На Синельниковщине обстреляли Великомихайловскую общину. Последствия уточняются.
В Криворожском районе россияне накрыли "ураганами" Зеленодольскую общину. В результате вражеского удара в Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.
В Кривом Роге из-за ракетных обстрелов 10 октября все еще остаются без света более 4 тыс. семей.
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10 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего многие жители города остались без воды и электричества.
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