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РФ всю ночь обстреливала три района Днепропетровщины: изуродованы дома, линия электропередачи и газопровод

11 октября, 2022 вторник
08:35
война с Россией

В ночь на 11 октября оккупанты били по трем районам Днепропетровской области из "градов", "ураганов", "торнадо-с" и тяжелой артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под обстрелы попали три района Днепропетровщины – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

В Никопольском районе под вражескими ударами оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате обстрелов повреждены заправка, магазин, жилые дома, линия электропередачи и газопровод. Предварительно пострадавших нет.

На Синельниковщине обстреляли Великомихайловскую общину. Последствия уточняются.

В Криворожском районе россияне накрыли "ураганами" Зеленодольскую общину. В результате вражеского удара в Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

В Кривом Роге из-за ракетных обстрелов 10 октября все еще остаются без света более 4 тыс. семей.

  • 10 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, из-за чего многие жители города остались без воды и электричества.

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Россия
Кривой Рог
Днепропетровщина
Никополь
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