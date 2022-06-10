РФ все труднее компенсировать потери в войне, для привлечения новых захватчиков предлагают краткосрочные контракты "в один конец", - отчет Генштаба
Россия нашла возможность привлечь к войне с Украиной новых оккупантов, россиянам предлагают краткосрочные контракты с привлекательной зарплатой
Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.
Ситуация на Волыни, Полесье и Сиверской области
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Ситуация на Харьковщине
Противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении границы. Россия обстреляла районы населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чеполь – с целью сковывания ВСУ. Оккупанты нанесли удар из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Востоке
На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Россия обстреливала из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дубровно.
В Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются.
Противник обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Тошковку, Золотое и Горное.
На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тонечко, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.
Враг нанес авиационных ударов с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя. На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.
На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.
Ситуация на Юге Украины
На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает мероприятия по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки.
На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.
Ситуация в море
В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировке гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".
Потери России
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.
"Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери вследствие ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить путем обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - рассказали в Генштабе ВСУ.
- 9 июня в оперативном командовании "Юг" считали, что Россия явно поставила на паузу морскую десантную операцию.
- По состоянию на обед 10 июня российский агрессор готов выпустить по Украине 40 крылатых ракет Черного моря.
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