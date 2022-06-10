Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.

Ситуация на Волыни, Полесье и Сиверской области

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ситуация на Харьковщине

Противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении границы. Россия обстреляла районы населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чеполь – с целью сковывания ВСУ. Оккупанты нанесли удар из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Востоке

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Россия обстреливала из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дубровно.

В Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются.

Противник обстрелял Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Тошковку, Золотое и Горное.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тонечко, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

Враг нанес авиационных ударов с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя. На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает мероприятия по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Ситуация в море

В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировке гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Потери России

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.

"Противнику все труднее пополнять подразделения, понесшие потери вследствие ведения войны на территории Украины. Проблему комплектования захватчики пытаются решить путем обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы. Подобные контракты сами оккупанты называют "в один конец", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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