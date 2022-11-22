Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи РФ все еще сохраняет возможности для изготовления ракет, но в дальнейшем эти запасы будут иссякать. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

РФ все еще сохраняет возможности для изготовления ракет, но в дальнейшем эти запасы будут иссякать. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
22 ноября, 2022 вторник
21:48
Статьи Сергей Згурец

Россия смогла изготовить 120 единиц крылатых ракет в период с 22 февраля по 18 ноября, то есть речь идет о 15 ракетах в месяц

Арсенал высокоточных ракет РФ

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал обновленную и более детализированную информацию о запасах дальнобойных ракет в РФ. Это вполне уместно на фоне вопросов, как долго неприятель может проводить активные массовые террористические атаки по нашей критической инфраструктуре. Министерство обороны Украины подробно расписало количество, запасы и темпы производства ракет для ОТРК "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-555 и других видов дальнобойного ракетного вооружения РФ.



Речь идет о периоде с 22 февраля по 18 ноября 2022 года. По этой информации, крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555, который враг использует для ударов по критической инфраструктуре нашей страны, в России осталось 282 единицы. Ранее запасы оценивались в 213 ракет без оценки темпов производства.

По поводу темпов производства интересная информация, приведенная в данных Министерства обороны Украины, говорится, что за этот промежуток времени Россия смогла изготовить еще 120 единиц крылатых ракет. То есть речь идет о 15 ракетах в месяц. Это можно объяснить тем, что работы происходят в три смены, учитывая накопление запасов компонентов для изготовления этих ракетных вооружений. Запасы ракет морского базирования "Калибр" составляют 229 единиц, а текущее производство также сохраняется. А по поводу наиболее опасных ракет "Кинжал", то по данным министерства обороны Украины выходит, что враг от 24 февраля и по сей день использовал 16 "кинжалов", но восстановил их количество. Сейчас в запасе у врага 43 таких ракет.

Выводы: агрессор все еще сохраняет возможности для изготовления ракет путем накопленных компонентов, но в дальнейшем эти запасы будут иссякать.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что запасов ракет у россиян максимум на 3-4 мощных атаки, которые были внутри ноября. Речь идет о том, что нам нужно делать ставку на получение зарубежных систем ПВО и противоракетной обороны. Хотя, даже с образцами, которые сегодня есть, наша ПВО демонстрирует чрезвычайно эффективные показатели. Если мы упомянем об атаке 15 ноября, тогда по территории Украины было выпущено 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования и 75 из этих ракет были сбиты. И это хороший показатель для нашей ПВО.

Мы должны искать разные варианты защиты и возможности для того, чтобы побудить США и Запад более активно помогать Украине именно в этом направлении.

Может ли НАТО прикрывать часть воздушного пространства Украины

По мнению Михаила Самуся, военного эксперта и эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения, здесь возникает политический вопрос: готово ли НАТО предоставить или распространить возможности технической системы, то есть компьютерной системы, а также радаров и ЗРК уже для защиты украинского воздушного пространства. Этот политический вопрос и является главным. Например, может ли комплекс Patriot, который стоит на территории Польши, сбить ракету, направленную против объекта во Львовской области. Технически нет проблем, а политически возникают сомнения. Поскольку это может стать поводом для прямого столкновения между странами НАТО и Россией, что вызывает большое беспокойство у генсека НАТО, постоянно повторяющего, что НАТО не хочет вовлекаться в прямой конфликт с Россией. Хотя я такую политическую позицию со стороны НАТО, честно говоря, не понимаю.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Эксперт Центра исследования армии отметил, что, наконец, западное сообщество и западные олигархи, занимающиеся ядерным бизнесом, все же надавили на российскую сторону и предупредили Россию о дальнейшем продолжении агрессивной политики на ЗАЭС. Путину уже сказали напрямую, что тогда придется наложить санкции на Росатом и тогда он потеряет еще и атомную энергетику с точки зрения валютной прибыли. А это для путинского режима очень чувствительная тема получения валюты, потому что поток скоро будет сокращаться. Завтра еще будет установлена планка и на нефть. Я не понимаю, почему так долго Запад пытался это сказать, доказать и намекнуть. Об этом можно было говорить в первый день оккупации Запорожской или Чернобыльской АЭС, хотя там Росатом не был так активно привлечен. А на Запорожской АЭС был указ Путина, что он поручает Росатому взять контроль над станцией. И здесь есть все доказательства, что компания, которая ведет бизнес с Западом, участвует в оккупации украинской территории и украинских объектов атомной энергетики. Любой юрист может доказать это преступление. Наконец-то наши западные партнеры уже решились намекнуть Путину, что нужно заканчивать этот цирк, потому что он может закончиться для Росатома и для России большими проблемами.

Перспективы на фронтах

Похоже, что у России есть 2-3 способа ведения боевых действий: ракетный террор, размах ядерной дубиной и забрасывание фронта своим пушечным мясом.

Михаил Самусь отметил, что ВСУ владеют стратегической инициативой. Сейчас украинская армия готовится к проведению нескольких наступательных операций. Мы знаем, что это и Мелитопольское направление и активные действия наших сил на левобережье реки Днепр в Херсонской области, также направление Сватово на Луганщине. А русская армия ничего не может предложить даже после проведения частичной мобилизации. Насколько я понимаю, Путин будет проводить либо следующую волну частичной мобилизации, либо объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию, потому что у него явно не хватает ресурсов даже для создания ударной группировки на территории Беларуси. И это наводит на мысль, что у Путина сейчас есть два варианта, или уничтожить энергетическую систему Украины и как-то принудить нас к переговорам, или собираться на полную отмобилизацию несколько миллионов человек, вытащить остатки техники и попытаться создать группировку в Беларуси, также наполнить фронты, чтобы как-то переломить ситуацию.

Михаил Самусь уверен, что украинская армия будет активно проводить зиму на фронтах, то есть не будет никакого замедления. А Россия будет действовать асимметрично, нанося удары по гражданским объектам. Параллельно, если в РФ объявят полную мобилизацию, то этот процесс россиянам придется проводить минимум два месяца. Если мы говорим о временных показателях, то украинская армия до февраля будет стараться максимально обеспечить реализацию своих целей. А у Путина февраль будет тем моментом, когда он подготовится к реализации своих операций за счет мобилизации. Но при достижении результатов украинской армией своих целей, то российская мобилизация не будет иметь значения, потому что им уже не будет, где проводить операции. Соответственно это будет полный крах тех позиций, которые сейчас российские войска занимают на оккупированной территории Украины.

Украина
Россия
Мелитополь
Луганщина
военные силы Украины
мобилизация
Херсонщина
война с Россией
Сватове
Запорожская область
НАТО
Военные новости
Запорожская АЕС
Колонка Згурца
Читайте также:
сніг
21 ноября, 2022 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда циклон с дождем и снегом покинет Украину
20 ноября, 2022 воскресенье
Переговоры возможны: Порошенко в Галифаксе назвал, у кого лучше всех получается вести переговоры с агрессором
Кріштіану Роналду
21 ноября, 2022 понедельник
Первый человек в мире набрал полмиллиарда подписчиков в Instagram
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.47
  • EUR
    Покупка 39.97
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
22 ноября
22:06
OPINION
Какое мировоззрение втирают в Лавре?
21:50
Жители Херсонщины смогут подать заявки на эвакуацию или гуммопомощь в Координационный гуманитарный центр. Подробности
21:25
В Италии создали общенациональный реестр памятников фашизма и режима Муссолини
21:07
Блинкен заявил, что поддержка Украины станет одним из приоритетов на встрече глав МИД стран НАТО
21:03
OPINION
Константин Москалец
Не забыть о снеге
20:50
В Крыму раздались взрывы, оккупационные власти заявили об атаке беспилотников на Балаклейскую ТЭС
20:41
ЕС
Евросоюз готовит позицию по спецтрибуналу для РФ, - украинский посол по особым поручениям МИД
20:39
хакер
В госдуме РФ предлагают давать российским хакерам воинские звания и госнаграды
20:27
SpaceX доставит на МКС семена карликовых томатов, острую зеленую фасоль, выпечку и конфеты
20:03
OPINION
Российский склероз: особенности диагностики
19:58
Bayraktar Байрактар
Турция летом передала Украине высокоточные ракеты для РСЗО и Bayraktar, успешно уничтожающие "шахедов", - аналитики Oryx
19:58
Польша и Мексика сыграли вничью на ЧМ-2022 в Катаре
19:50
Интервью
Позывной Салам: Россияне лезут на Бахмут как тараканы - их уничтожают, они несут огромные потери, но снова ползут
19:40
РФ перебросила в оккупированный Дебальцево кадыровцев и вагнеровцев
19:39
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду
19:31
Тарифы на коммуналку не будут расти до конца отопительного сезона, - Шмыгаль
19:29
Россияне пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, по меньшей мере 6 областей получили вражеские удары, - Генштаб
19:09
Эрдоган заявил о возможности наземной операции в Сирии против курдов
19:04
Фонд Порошенко стал крупнейшим частным инвестором для ВСУ: исследование
18:55
Олаф Шольц
Видимые и растущие неудачи России толкают ее к эскалации войны в Украине, - Шольц
18:52
Выпустил арестантов, сотрудничал с оккупантами: в Херсоне задержан экс-чиновник исправительной колонии
18:38
В Минобразования заявили, что ВНО-2023 провести невозможно, и объявили об альтернативном варианте поступления в ВУЗы
18:35
ЧВК Вагнера
Все фракции Европарламента призвали признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией
18:18
США предоставит Украине дополнительные $4,5 млрд на зарплаты медикам и учителям
18:08
Болгария приняла предложение российского Лукойла об экспорте нефти в обход эмбарго ЕС
18:05
OPINION
Пока "мальчики и девочки" воюют там - мы должны воевать здесь
17:58
В Никопольском районе из-за российских обстрелов погиб 31 гражданский, около 130 пострадали
17:56
Еврокомиссия определила верхний лимит цен на газ для ЕС, - Bloomberg
17:52
ГСЧС предупредила о тумане и гололедице на дорогах 23 ноября
17:51
Эксклюзив
Государство должно разорвать договоры на пребывание московского патриархата в Киево-Печерской, Святогорской и Почаевской лаврах, - религиовед Ковалев
17:50
"Очень настораживает": премьера Эстонии Каллас обеспокоила реклама Венгрии о "вредности" санкций против РФ
17:46
Анджей Дуда
Дуда после падения ракеты в Польше говорил с лицом, выдававшим себя за Макрона. В РФ заявили о причастности к пранку
17:35
В Укрэнерго сказали, какими будут графики отключений при отсутствии ударов РФ
17:32
Газпром угрожает сократить транзит газа в Европу через ГТС Украины
17:25
Оккупанты попали в 12 мест в Херсоне: три человека погибли
17:22
Организаторы Евровидения объявили об изменении правил голосования
17:11
Орбан прокомментировал карту Венгрии с территорией Украины на его шарфе
17:03
В Укрэнерго назвали основное препятствие для ремонта энергетической инфраструктуры Херсона
17:03
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты матчей и расписание трансляций 22 ноября
16:58
Дания не смогла переиграть Тунис на чемпионате мира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV