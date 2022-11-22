Арсенал высокоточных ракет РФ

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал обновленную и более детализированную информацию о запасах дальнобойных ракет в РФ. Это вполне уместно на фоне вопросов, как долго неприятель может проводить активные массовые террористические атаки по нашей критической инфраструктуре. Министерство обороны Украины подробно расписало количество, запасы и темпы производства ракет для ОТРК "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-555 и других видов дальнобойного ракетного вооружения РФ.







Речь идет о периоде с 22 февраля по 18 ноября 2022 года. По этой информации, крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555, который враг использует для ударов по критической инфраструктуре нашей страны, в России осталось 282 единицы. Ранее запасы оценивались в 213 ракет без оценки темпов производства.



По поводу темпов производства интересная информация, приведенная в данных Министерства обороны Украины, говорится, что за этот промежуток времени Россия смогла изготовить еще 120 единиц крылатых ракет. То есть речь идет о 15 ракетах в месяц. Это можно объяснить тем, что работы происходят в три смены, учитывая накопление запасов компонентов для изготовления этих ракетных вооружений. Запасы ракет морского базирования "Калибр" составляют 229 единиц, а текущее производство также сохраняется. А по поводу наиболее опасных ракет "Кинжал", то по данным министерства обороны Украины выходит, что враг от 24 февраля и по сей день использовал 16 "кинжалов", но восстановил их количество. Сейчас в запасе у врага 43 таких ракет.



Выводы: агрессор все еще сохраняет возможности для изготовления ракет путем накопленных компонентов, но в дальнейшем эти запасы будут иссякать.



Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал о том, что запасов ракет у россиян максимум на 3-4 мощных атаки, которые были внутри ноября. Речь идет о том, что нам нужно делать ставку на получение зарубежных систем ПВО и противоракетной обороны. Хотя, даже с образцами, которые сегодня есть, наша ПВО демонстрирует чрезвычайно эффективные показатели. Если мы упомянем об атаке 15 ноября, тогда по территории Украины было выпущено 96 крылатых ракет воздушного и морского базирования и 75 из этих ракет были сбиты. И это хороший показатель для нашей ПВО.



Мы должны искать разные варианты защиты и возможности для того, чтобы побудить США и Запад более активно помогать Украине именно в этом направлении.

Может ли НАТО прикрывать часть воздушного пространства Украины

По мнению Михаила Самуся, военного эксперта и эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения, здесь возникает политический вопрос: готово ли НАТО предоставить или распространить возможности технической системы, то есть компьютерной системы, а также радаров и ЗРК уже для защиты украинского воздушного пространства. Этот политический вопрос и является главным. Например, может ли комплекс Patriot, который стоит на территории Польши, сбить ракету, направленную против объекта во Львовской области. Технически нет проблем, а политически возникают сомнения. Поскольку это может стать поводом для прямого столкновения между странами НАТО и Россией, что вызывает большое беспокойство у генсека НАТО, постоянно повторяющего, что НАТО не хочет вовлекаться в прямой конфликт с Россией. Хотя я такую политическую позицию со стороны НАТО, честно говоря, не понимаю.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Эксперт Центра исследования армии отметил, что, наконец, западное сообщество и западные олигархи, занимающиеся ядерным бизнесом, все же надавили на российскую сторону и предупредили Россию о дальнейшем продолжении агрессивной политики на ЗАЭС. Путину уже сказали напрямую, что тогда придется наложить санкции на Росатом и тогда он потеряет еще и атомную энергетику с точки зрения валютной прибыли. А это для путинского режима очень чувствительная тема получения валюты, потому что поток скоро будет сокращаться. Завтра еще будет установлена планка и на нефть. Я не понимаю, почему так долго Запад пытался это сказать, доказать и намекнуть. Об этом можно было говорить в первый день оккупации Запорожской или Чернобыльской АЭС, хотя там Росатом не был так активно привлечен. А на Запорожской АЭС был указ Путина, что он поручает Росатому взять контроль над станцией. И здесь есть все доказательства, что компания, которая ведет бизнес с Западом, участвует в оккупации украинской территории и украинских объектов атомной энергетики. Любой юрист может доказать это преступление. Наконец-то наши западные партнеры уже решились намекнуть Путину, что нужно заканчивать этот цирк, потому что он может закончиться для Росатома и для России большими проблемами.

Перспективы на фронтах

Похоже, что у России есть 2-3 способа ведения боевых действий: ракетный террор, размах ядерной дубиной и забрасывание фронта своим пушечным мясом.



Михаил Самусь отметил, что ВСУ владеют стратегической инициативой. Сейчас украинская армия готовится к проведению нескольких наступательных операций. Мы знаем, что это и Мелитопольское направление и активные действия наших сил на левобережье реки Днепр в Херсонской области, также направление Сватово на Луганщине. А русская армия ничего не может предложить даже после проведения частичной мобилизации. Насколько я понимаю, Путин будет проводить либо следующую волну частичной мобилизации, либо объявлять военное положение и всеобщую мобилизацию, потому что у него явно не хватает ресурсов даже для создания ударной группировки на территории Беларуси. И это наводит на мысль, что у Путина сейчас есть два варианта, или уничтожить энергетическую систему Украины и как-то принудить нас к переговорам, или собираться на полную отмобилизацию несколько миллионов человек, вытащить остатки техники и попытаться создать группировку в Беларуси, также наполнить фронты, чтобы как-то переломить ситуацию.



Михаил Самусь уверен, что украинская армия будет активно проводить зиму на фронтах, то есть не будет никакого замедления. А Россия будет действовать асимметрично, нанося удары по гражданским объектам. Параллельно, если в РФ объявят полную мобилизацию, то этот процесс россиянам придется проводить минимум два месяца. Если мы говорим о временных показателях, то украинская армия до февраля будет стараться максимально обеспечить реализацию своих целей. А у Путина февраль будет тем моментом, когда он подготовится к реализации своих операций за счет мобилизации. Но при достижении результатов украинской армией своих целей, то российская мобилизация не будет иметь значения, потому что им уже не будет, где проводить операции. Соответственно это будет полный крах тех позиций, которые сейчас российские войска занимают на оккупированной территории Украины.