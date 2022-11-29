Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление посла Украины в Нидерландах Максима Кононенко в Гааге.

"Россию впервые за все время существования ОЗХО не избрали вице-президентом Конференции государств-членов Конвенции о запрещении химического оружия. Она была вице-президентом 21 раз. Сегодня избрали Хорватию и Латвию от нашей региональной группы. Это свидетельство отношения Организации к России как к государству-агрессору и спонсору. терроризма", - рассказал Кононенко.

В ходе работы сессии Конференции был вынесен вопрос избрания представителей членов государств-участников на замещение политических и технических должностей Организации. В частности, должны определиться с кандидатурами десяти вице-президентов от пяти региональных групп. В соответствии с правилами предусмотрено выдвижение двух человек от каждой группы.

"Учитывая невозможность достижения консенсуса в Восточноевропейской группе, предложившей кандидатуры трех стран, а именно Латвии, Хорватии и России, была применена процедура тайного голосования, предусмотренная Правилами процедур Конференции", – пояснили в ведомстве.

Сообщается, что согласно результатам голосования Хорватия получила 90 голосов, Латвия – 94, а Россия – 44.

Таким образом, РФ лишили права вносить деструктив и раскол в работу Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, что Россия была на этом посту 21 раз.

25 сентября Лавров заявил, что ядерная доктрина РФ будет распространяться на захваченные украинские территории.

США предупредили, что Россию ожидают катастрофические последствия, если она использует ядерное оружие, и дополнительные экономические санкции, если закончит псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

26 сентября официальный представитель правительства Японии объявил о дополнительном запрете на экспорт товаров, связанных с химическим оружием, в Россию.

30 сентября директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что еще во время удержания нашими бойцами Мариуполя военно-политическое руководство оценивало риски использования химического оружия и уже были сделаны выводы, чтобы наши подразделения были оснащены противогазами и другими средствами, позволяющими держать оборону. в таких условиях.