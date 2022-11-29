РФ впервые не попала в руководящий состав Конвенции о запрете химического оружия
Впервые в истории Организации по запрещению химического оружия Россию не избрали вице-президентом Конференции государств-членов Конвенции
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление посла Украины в Нидерландах Максима Кононенко в Гааге.
"Россию впервые за все время существования ОЗХО не избрали вице-президентом Конференции государств-членов Конвенции о запрещении химического оружия. Она была вице-президентом 21 раз. Сегодня избрали Хорватию и Латвию от нашей региональной группы. Это свидетельство отношения Организации к России как к государству-агрессору и спонсору. терроризма", - рассказал Кононенко.
В ходе работы сессии Конференции был вынесен вопрос избрания представителей членов государств-участников на замещение политических и технических должностей Организации. В частности, должны определиться с кандидатурами десяти вице-президентов от пяти региональных групп. В соответствии с правилами предусмотрено выдвижение двух человек от каждой группы.
"Учитывая невозможность достижения консенсуса в Восточноевропейской группе, предложившей кандидатуры трех стран, а именно Латвии, Хорватии и России, была применена процедура тайного голосования, предусмотренная Правилами процедур Конференции", – пояснили в ведомстве.
Сообщается, что согласно результатам голосования Хорватия получила 90 голосов, Латвия – 94, а Россия – 44.
Таким образом, РФ лишили права вносить деструктив и раскол в работу Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, что Россия была на этом посту 21 раз.
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