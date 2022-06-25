Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

В разведке отметили, что в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики "работали" прямо с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 км от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине, как непосредственного участника", - заявили в ГУР МО.

В разведке напомнили, что 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, планирующих подрыв в городе жилых домов, школ и больниц. Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары.

24 июня ГУР МО сообщило, что российская ДРГ планирует теракт в жилых кварталах Мозыря, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

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