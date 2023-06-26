РФ возвращает войска в Украину, которые забирала с фронта под Москву во время мятежа вагнеровцев, - Маляр
Россия возвращает на восток Украины войска, которые выводила с целью направить в Московскую область из-за мятежа наемников ЧВК Вагнера под руководством Евгения Пригожина
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Единые новости".
"Из того, что мы видим, во время активизации событий политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в московский регион, но из-за того, что там события очень быстро исчерпали себя, эти войска возвращаются на восток. Это из того фактажа, который мы видим", – отметила Маляр.
Ранее она сообщила , что за прошедшую неделю на фронте враг понес потери в личном составе почти в 8 раз больше, чем Вооруженные Силы Украины. На восточных направлениях ВСУ продвинулись от 1 до 2 км. Замминистра обороны добавляла, что за время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров.
Мятеж Пригожина в России
В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.
Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Предводитель вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.
Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".
Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.
Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное