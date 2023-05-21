РФ возобновила регулярные ракетные удары по Украине, чтобы истощить ПВО, - разведка Британии
Россияне с помощью постоянных массированных ударов по Украине в мае пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с начала мая Россия возобновила частые ракетные удары по Украине. Аналитики предполагают, что они направлены, прежде всего, на истощение украинской противовоздушной обороны.
В частности, РФ стала чаще использовать невооруженные беспилотники. Среди них БПЛА SuperCam российского производства, относительно дешевые и имеющие достаточную дальность полета над целями крылатых ракет.
"Россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить корректировку ударов. Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 17 мая британская разведка заявила, что уязвимость баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" стала неожиданностью для России и вызвала смущение в Кремле.
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