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РФ возобновила регулярные ракетные удары по Украине, чтобы истощить ПВО, - разведка Британии

21 мая, 2023 воскресенье
10:45
Война с Россией

Россияне с помощью постоянных массированных ударов по Украине в мае пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону

Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что с начала мая Россия возобновила частые ракетные удары по Украине. Аналитики предполагают, что они направлены, прежде всего, на истощение украинской противовоздушной обороны.

В частности, РФ стала чаще использовать невооруженные беспилотники. Среди них БПЛА SuperCam российского производства, относительно дешевые и имеющие достаточную дальность полета над целями крылатых ракет.

"Россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых потерь и улучшить корректировку ударов. Медленный и неэффективный процесс нацеливания российских военных был главным недостатком их деятельности в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинской ПВО", - пришли к выводу в разведке Британии.

  • 17 мая британская разведка заявила, что уязвимость баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" стала неожиданностью для России и вызвала смущение в Кремле. 

 
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