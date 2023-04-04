Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Такая реакция МИД РФ связана с постом, опубликованным 31 марта французским посольством в Twitter. В нем говорится, что Франция помогает международным судебным органам, чтобы наказать Россию за преступления, совершенные в Буче.

В МИД РФ назвали это сообщение "провокационным выпадом представителей недружественных стран", а события в Буче – "пропагандистской инсценировкой киевского режима".

Также, в МИД России заявили о "категорической неприемлемости ни на чем не основанных ложных обвинений".