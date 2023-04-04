РФ возмущена публикацией о преступлениях россиян в Буче: вызвала поверенного Франции и заявила протест
Временно поверенного по делам Франции Джея Дармадикари вызвали в МИД России и обвинили в "ложных обвинениях" в российских преступлениях в Буче
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Такая реакция МИД РФ связана с постом, опубликованным 31 марта французским посольством в Twitter. В нем говорится, что Франция помогает международным судебным органам, чтобы наказать Россию за преступления, совершенные в Буче.
В МИД РФ назвали это сообщение "провокационным выпадом представителей недружественных стран", а события в Буче – "пропагандистской инсценировкой киевского режима".
Также, в МИД России заявили о "категорической неприемлемости ни на чем не основанных ложных обвинений".
- В годовщину освобождения Бучи на Киевщине Урсула фон дер Ляен заявила , что военные преступления России год назад были планом Кремля по уничтожению украинцев.
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