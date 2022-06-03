Об этом пишет Укринформ .

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую осуществляет российская федерация. И после 15 долгих недель. края тем ужасам, которые Россия намеренно поступает против гражданского населения Украины", - подчеркнул Майкл Карпентер.

По словам американского постпреда, Россия воюет, как в эпоху Средневековья, хотя имеет много современного вооружения.

"У России много современного оружия войны: крылатые ракеты, пролетающие сотни миль, попадая в цель с удивительной точностью. Она имеет точные управляемые боеприпасы, которые можно запускать с воздуха, с моря и суши. Но почему эта война ведется так, будто мы живем в Средневековье? Почему так много гражданских терпят ужасы войны?" – заметил дипломат.

Он добавил, что такие зверства можно объяснить только тем, что РФ стремилась заставить гражданских бежать из своих домов, чтобы избавиться от местных жителей на захваченных территориях. Майкл Карпентер назвал еще одной средневековой тактикой угон ресурсов в оккупированных населенных пунктах и принуждение людей бежать.

"Садистские зверства и очень целенаправленный процесс "фильтрации" вполне могут иметь цель. Особенно если этой целью является отрицание самой концепции украинской государственности в районах, которые РФ сейчас контролирует, чтобы легче поглотить эти части Украины", - отметил потпред США.

С 24 февраля по 1 июня в Украине из-за агрессии РФ ООН подтвердило гибель 4169 мирных жителей, но реальные цифры значительно выше.

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