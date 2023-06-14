Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр .

"Российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по обнаружению проукраински настроенных граждан", - написала Маляр.

Замминистра обороны Украины рассказала, что враг установил жесткие проверки на блокпостах и за выезд заставляли платить значительные суммы, а также отдавать ценные вещи и драгоценности, обнаруженные во время обысков.

Российские оккупанты конфисковывали, уничтожали украинские документы мирных жителей и похищали имущество из заброшенных домов.

"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемки пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", - добавила Маляр.

Также враг запрещал работу волонтеров, оказывавших гуманитарную помощь пострадавшим.