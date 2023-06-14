РФ воспользовалась последствиями подрыва Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима, - Маляр
Оккупанты после подрыва Каховской ГЭС усилили репрессии против украинцев, требовали взятки за выезд, уничтожали документы и имущество. В то же время рассказывали об успешной "эвакуации"
Об этом информирует заместитель министра обороны Анна Маляр .
"Российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС для усиления оккупационного режима на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, с началом массовой эвакуации населения из затопленной местности командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры по обнаружению проукраински настроенных граждан", - написала Маляр.
Замминистра обороны Украины рассказала, что враг установил жесткие проверки на блокпостах и за выезд заставляли платить значительные суммы, а также отдавать ценные вещи и драгоценности, обнаруженные во время обысков.
Российские оккупанты конфисковывали, уничтожали украинские документы мирных жителей и похищали имущество из заброшенных домов.
"В то же время представители российских оккупационных администраций во время съемки пропагандистских видеороликов так называемыми журналистами цинично заявляли о якобы осуществлении успешной организованной эвакуации гражданского населения, хотя никаких практических мер для этого принято не было", - добавила Маляр.
Также враг запрещал работу волонтеров, оказывавших гуманитарную помощь пострадавшим.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
- По состоянию на 8 июня оккупационная администрация не эвакуировала людей из затопленных на 90% Олешек и не разрешает жителям самостоятельно покинуть город.
- По данным Херсонской ОВА, днем 11 июня в Олешковской громаде было подтверждено 8 погибших . Но это только те, о которых удалось узнать.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал , что российские оккупанты изолировали Олешки Херсонской области, которые затопило в результате подрыва Каховской ГЭС. Только жители с российским паспортом могут быть эвакуированы.
- 14 июня вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил , что пострадавшим в результате затопления громадам нужно зафиксировать ущерб для получения Украиной репараций от России за ущерб от подрыва Каховской ГЭС.
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