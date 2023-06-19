Об этом министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter .

Так, последние десять дней Россия, скорее всего, начала перебрасывать части своих войск группировку "Днепр" с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений.

По данным британской разведки, опрокидывание потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.

В Кремле полагают, что ВСУ не смогут форсировать Днепр.

"Передислокация группировки "Днепр", вероятно, отражает мнение России о том, что большая украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской дамбы и вызванного наводнением", - отмечают в минобороны Британии.