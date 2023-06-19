РФ воспользовалась подрывом Каховской ГЭС, чтобы перебросить войска на другие направления фронта, – британская разведка
Российская оккупационная армия воспользовалась подрывом Каховской ГЭС, чтобы провести передислокацию и усилить другие направления, в частности, Запорожское и Бахмутское
Об этом министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter .
Так, последние десять дней Россия, скорее всего, начала перебрасывать части своих войск группировку "Днепр" с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений.
По данным британской разведки, опрокидывание потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии, включая ее 34-ю отдельную мотострелковую бригаду, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.
В Кремле полагают, что ВСУ не смогут форсировать Днепр.
"Передислокация группировки "Днепр", вероятно, отражает мнение России о том, что большая украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской дамбы и вызванного наводнением", - отмечают в минобороны Британии.
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6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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По состоянию на 18 июня было известно о 17 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
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