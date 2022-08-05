РФ внесла в санкционный список 62 граждан Канады
Министерство иностранных дел России запретило 62 канадским гражданам въезд в страну в связи с санкциями, введенными Канадой против ряда российских журналистов, официальных лиц и патриарха Кирилла
Об этом идет речь на сайте МИД РФ.
Там также утверждают, что наложенные на патриарха Кирилла санкции канадской власти под руководством премьера Джастина Трюдо якобы преследуют цель "оскорбить не только многонациональный и многоконфессиональный народ России, но и православных верующих во всем мире".
МИД России заявил, что характер действий властей Канады является "особо враждебным" и что при составлении санкционного списка Москва учитывала "злонамеренную активность" подсанкционных лиц "в борьбе с "русским миром" и традиционными ценностями".
В "черный список" РФ внесла 62 граждан Канады, среди которых в частности работники аппарата вице-премьера Канады украинского происхождения Христи Фриланд, несколько военных и бизнесменов, журналисты, руководители отделений Канадского украинского конгресса, а также певица украинско-шотландско-индейского происхождения Шанталь Кревязюк, один протестантский пастор и один католический священник.
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