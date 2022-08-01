РФ внесла в санкционный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов
Российское министерство иностранных дел объявило о санкциях против 39 чиновников, бизнесменов и журналистов из Великобритании. Им запретили въезд в РФ за поддержку "демонизации" и международной изоляции России
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в список вошли лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.
"Учитывая деструктивное стремление Лондона раскручивать санкционный маховик под надуманными и абсурдными предлогами, работа над расширением российского стоп-списка будет продолжена", - сказали в российском МИД.
- С 1 августа в Великобритании начал работать Реестр иностранных юридических лиц, в котором анонимные иностранные компании должны раскрыть своих конечных владельцев, если стремятся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеют ею.
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