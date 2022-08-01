Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в список вошли лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон.

"Учитывая деструктивное стремление Лондона раскручивать санкционный маховик под надуманными и абсурдными предлогами, работа над расширением российского стоп-списка будет продолжена", - сказали в российском МИД.

С 1 августа в Великобритании начал работать Реестр иностранных юридических лиц, в котором анонимные иностранные компании должны раскрыть своих конечных владельцев, если стремятся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеют ею.

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