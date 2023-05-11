Соответствующее заявление на турецком и русском языках он опубликовал в Twitter.

Киличдароглу отметил, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал он.

Напомним, первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье, 14 мая.