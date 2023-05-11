РФ вмешивается в выборы президента Турции, – заявление оппонента Эрдогана Киличдароглу
Кандидат на пост президента Турции Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы
Соответствующее заявление на турецком и русском языках он опубликовал в Twitter.
Киличдароглу отметил, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые вчера были разоблачены в Турции.
"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал он.
Напомним, первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье, 14 мая.
- По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье. Согласно опросу, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победитель определит второй тур, который должен состояться 28 мая.
- Накануне Эрдоган повысил зарплату сотням тысяч госслужащих.
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