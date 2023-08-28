РФ, вероятно, отменила военные учения "Запад-23" из-за нехватки бойцов и техники, - британская разведка

Об этом сообщила британская разведка.

"Неудачи российских военных в Украине подсветили, что "общие стратегические учения" имели ограниченную учебную ценность и в значительной степени проводились напоказ. Вероятно, Россия отменила "Запад-23" из-за того, что у нее мало личного состава и техники", - говорится в сообщении.

"Также есть реалистичная вероятность, что российское руководство опасается внутренней критики за проведение еще одних показных учений в военное время", – добавили в британской разведке.

Там напомнили, что в период после 2010 года "общие стратегические учения" поочередно проходили в разных регионах России, но с 2021 года они стали чаще проводить в западном регионе, демонстрируя, что приоритетом является "противодействие угрозе НАТО".