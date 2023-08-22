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РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными

22 августа, 2023 вторник
16:20
Война с Россией

Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк.

"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состояние не было", - сказал он.

По его словам, это подвергает сомнению наличие у российской стороны медицинской комиссии или качество их работы.

  • 22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных.
Новости
Украина
Россия
пленние
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