РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными
Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк.
"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состояние не было", - сказал он.
По его словам, это подвергает сомнению наличие у российской стороны медицинской комиссии или качество их работы.
- 22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных.
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