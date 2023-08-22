РФ вернула тела 12 украинских защитников, считавшихся военнопленными

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк.

"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состояние не было", - сказал он.

По его словам, это подвергает сомнению наличие у российской стороны медицинской комиссии или качество их работы.