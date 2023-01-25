РФ вербует заключенных украинцев в ЧВК Вагнера, а ВСУ отразили атаки РФ в 8 городах и селах, - Генштаб
Украинское войско отразило атаки РФ в 8 населенных пунктах, в том числе в Бахмуте и Марьинке. А в России вербуют заключенных украинцев, которых принудительно вывезли в российские тюрьмы
Об этом в утренней сводке 25 января сообщает Генштаб ВСУ.
"Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы", - говорится в сообщении.
В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании Вагнера. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.
Также большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных.
Оккупанты вывозят медоборудование из больницы Каховки
Отмечается, что из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.
ВСУ уничтожили вражеские вертолеты и самолет и поразили 17 районов скопления захватчиков
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 24 января, нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
А артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.
В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 - типа "Мерлин" и 1 беспилотник типа "Ланцет".
Украинские воины отразили атаки в районах 8 городов и сел
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.
Вражеские войска нанесли 4 ракетных и 26 авиаударов по Украине в сутки
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.
Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Россияне ведут наступление на 4 направлениях, еще по трем – обороняются
Враг, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено.
Обстрелы подверглись районам более 40 населенных пунктов. Среди них Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачие, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.
На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.
На Бахмутском направлении под огневое влияние противника попали более 30 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Зализничное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов.
Среди них – Староукраинка, Зализничное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.
- Ранее командование морской пехоты сообщило, что украинские воины уничтожили 21 оккупанта и БМП.
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