РФ вербует на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области
Представители частных военных кампаний РФ вербуют на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В РФ продолжается работа по восполнению боевых потерь. Отмечена вербовка представителями частных военных кампаний заключенных в заведениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области", - пишут в Генштабе.
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