РФ вербует на войну в Украину зеков из Брянска и Брянской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В РФ продолжается работа по восполнению боевых потерь. Отмечена вербовка представителями частных военных кампаний заключенных в заведениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области", - пишут в Генштабе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb